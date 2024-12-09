من تحت الأرض.. نتنياهو يمثل كمتهم جنائي أمام المحكمة غدًا

(مصراوي)



من المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته، يوم غدًا الثلاثاء، في محاكمته المرتبطة بتهم فساد، وهي خطوة مهمة في الإجراءات القضائية الطويلة التي تأتي في وقت حساس، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من عام، وإضافة لذلك يواجه تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم حرب في القطاع من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه نتنياهو في المحكمة تهم التزوير، وإساءة استخدام السلطة، وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة، ورغم نفيه ارتكاب أي مخالفات، إلا أن ظهوره في المحكمة كشاهد يشكل تغيرا كبيرا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس وزراء إسرائيلي أمام المحكمة كمتهم جنائي، حيث سعى نتنياهو مرارًا لتأجيل المحاكمة، مبررًا مطالبه بالحرب المستمرة في غزة بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية.

ورغم هذه الطلبات، قررت المحكمة استئناف الجلسات يوم الثلاثاء، وتم نقلها إلى غرفة محصنة تحت الأرض في محكمة تل أبيب كإجراء احترازي من المخاطر الأمنية.