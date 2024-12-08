تصنيف جامعة بني سويف ضمن أفضل الجامعات العربية

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز التاسع على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 61-70 على جامعات المنطقة العربية، ضمن تصنيف التايمز.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف جاء نتيجة جهود الباحثين، وتطبيق الخطة الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي، وتشجيع الباحثين على النشر الدولي.

ولفت إلى أن هذا التصنيف شهد مشاركة 351 جامعة عربية، منها 47 جامعة مصرية، و 82 جامعة من الجزائر، و 79 من العراق، و 34 من السعودية، و 20 من الأردن، بالإضافة إلى جامعات من باقي الدول العربية. وتمكنت 238 جامعة عربية من الحصول على الظهور في هذا التصنيف.

وأشادت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم، وتشجيعهم على البحث العلمي، ودفعهم على النشر وتذليل أية صعاب لهم، والتحديات التى تواجههم في النشر الدولي.