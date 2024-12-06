رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى احترام سيادة الأراضي السورية

بغداد- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن العراق يواصل بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي.

وقال السوداني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "إن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وأهمية احترام سيادة الأراضي السورية".

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً ما يجري على الساحة السورية.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية العراقية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن وزراء خارجية كل من العراق فؤاد حسين والسوري بسام صباغ والإيراني عباس عراقجي عقدوا اليوم اجتماعا ثلاثيا لبحث تداعيات الأزمة في سوريا بعد قيام جماعات مسلحة بالسيطرة على عدد من المدن السورية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزراء الثلاثة بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض ماتم بحثه بشأن الأزمة في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها لمنع جر المنطقة إلى وتيرة العنف.

كان تحالف من المسلحين بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام قد شن هجوما في الـسابع والعشرين من الشهر الماضي وسيطر على مدينتي حلب وحماة السوريتين بعد اشتباكات مع القوات السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، بمقتل أكثر من 700 شخص في الاشتباكات.

كان عراقجي قد صرح يوم الثلاثاء الماضي إن بلاده منفتحة على إمكانية إرسال قوات إلى سوريا لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كبير شنته المعارضة.وصرح الوزير لمحطة تلفزيون (العربي) الناطقة بالعربية: "إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سوريا، فسننظر في هذا الطلب".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم الاثنين الماضي، أنها نشرت قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غربي العراق.





