لبنان: قنبلتان صوتيّتان إسرائيليتان تستهدفان مبنى سكنيا ببلدة عيترون الجنوبية

بيروت - (د ب أ)

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الخميس، قنبلتين صوتيّتين على مبنى سكني في بلدة عيترون في جنوب لبنان ما أدى إلى تحطم زجاج المنازل وإصابة عدد من سكان المبنى بجروح حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وحلّق الطيران المسير والحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في أجواء منطقة الزهراني في جنوب لبنان، وفوق عدد من القرى في قضاء صور في جنوب لبنان.

وتعرضت فرق الدفاع المدني اللبناني في بلدة الناقورة في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي خلال قيامها برفع الأنقاض والبحث عن شهداء، كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير درون مفخخة بالقرب منهم ما دفعهم إلى الانسحاب.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية الطريق العام في بلدة عين عرب في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنتهية ولايته، كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ الاتفاق فجر 27 نوفمبر الماضي، بعد غارات كثيفة شنتها الطائرات الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية وبشكل خاص جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.

وتنتهك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء تنفيذه بشكل يومي.