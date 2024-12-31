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بالألعاب النارية والمسيّرات.. دول آسيوية تستقبل 2025 واحتفالات إماراتية مبكّرة- فيديو وصور

08:54 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

بالألعاب النارية والمسيّرات.. دول آسيوية تستقبل 20

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كتب- محمود الطوخي

يستقبل العالم العام الميلادي الجديد 2025، اليوم الثلاثاء، ونتيجة لفروق التوقيت العالمي فقد بدأ التقويم الميلادي للعام الجديد في عدّة دول حول العالم، باحتفالات كرنفالية معهودة في تلك الدول، فيما تنتظر بقيّة الدول نهاية العام الجاري خلال ساعات.

نيوزيلندا

وكانت نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام 2025، إذ بدأت الاحتفالات قبل ما يقرب من 7 ساعات، لتكون أول دولة تودّع العام 2024.

وشهد الجمهور في المدن النيوزيلندية الكبرى مثل أوكلاند وويلينجتون، عروضا للألعاب النارية بالساحات الرئيسية احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد.

أستراليا

وفي تلك الأثناء كانت ساعتان فقط تفصلان أستراليا عن استقبال عام 2025، إذ احتشد ما يقرب من مليون شخص للاستمتاع بمشاهد الاحتفالات والألعاب النارية في ميناء العاصمة سيدني.

وقد شملت العروض حفلا غنائيا للمطرب البريطاني روبي ويليامز، استقر المسؤولون على تخصيص تلك الاحتفالات لتكريم السكان الأصليين من خلال عروض ثقافية تتناول تاريخهم وتراثهم الثقافي.

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن الاحتفالات شهدت إطلاق ما يربو على 9 أطنان من الألعاب النارية.

اليابان (عام الأفعى)

بالتزامن مع ذلك، يستعد اليابانيون للاحتفال بعام الأفعى الذي يبدأ في الأول من يناير، حيث شهدت الأقاليم اليابانية إغلاقا جزئيا استعدادا لاستقبال أكبر الأعياد التقليدية.

واعتاد اليابانيون على ممارسة عدّة تقاليد في الاحتفال باستقبال "عام الأفعى"، إذ يحرصون على ضرب حصير "التاتامي" بالعصي، كما تعرض المحال التجارية تماثيل صغيرة الحجم للثعابين ومنتجات مختلفة تمتلك كل منها طابعا رمزيا.

ويُعرّف اليابانيون بداية العام بـ"عام الأفعى"، إذ يعتبر اليابانيون وعدّة دول آسيوية تخلص الثعابين من جلودها رمزا للبداية الجديدة.

الصين

استقبل الصينيون العام الجديد 2025، باحتفالات شملت عروضا تقديمية بطائرات مسيّرة اصطفت لتشكّل تنينا يجوب السماء فوق الجمهور بين حلقة أخرى من الطائرات المسيّرة التي تُسقط ألعابا نارية.

وقد حضر الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من المسؤولين، عرضا للاحتفال بالعام الجديد بالمركز الوطني للفنون المسرحية، تضمن عروضا من أوبرا بكين وأوبرا كونتشيو التراثية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

تايوان

شهد الجمهور في تايوان خلال استقبال العام الجديد، إطلاق الألعاب النارية من برج "تايبيه 101" في العاصمة تايبيه.

وانطلقت الألعاب النارية من كافة جوانب البرج الذي يُعد أحد أبرز المعالم وأعلى ناطحات السحاب في العالم بحي شينيي، في حضور آلاف المواطنين المتواجدين بالساحة المواجهة.

الإمارات تحتفل مبكرًا

انطلقت احتفالات فرعية مبكرة في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام الألعاب النارية.

ومن المقرر أن ينطلق الاحتفال الرئيسي في المدينة الإماراتية، من أبراج جلفار حيث احتشدت أعداد غفيرة من الجمهور لمشاهدة الاحتفالات.

العام الميلادي الجديد نيوزيلندا أستراليا الألعاب النارية سيدني اليابان الصين تايوان الإمارات
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