الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها حيال الوضع السياسي في كوريا الجنوبية

برلين - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها حيال الوضع السياسي الراهن في كوريا الجنوبية.

وكتبت الوزارة على منصة إكس اليوم الثلاثاء: "نتابع التطورات في كوريا الجنوبية عن كثب وبقلق كبير.. يجب أن تنتصر الديمقراطية".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أعلن في وقت سابق فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكم والديمقراطية فى الدولة الواقعة شرقي آسيا من خلال الأنشطة المناهضة للدولة، وبرر قراره بضرورة حماية النظام الديمقراطي في البلاد، غير أن البرلمان الكوري الجنوبي طالب بعد ذلك بفترة قصيرة بإلغاء هذا الإجراء.

وفي تطور لاحق، أعلن يول قبل قليل أنه سيلغى الأحكام العرفية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء من المتوقع أن يعقد خلال ساعات.