فرنسا: إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا

وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، أنها أنقذت 107 مهاجرين كانوا يحاولون عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا، في يوم عيد الميلاد.

وعلى مدار هذا اليوم، نفذت 12 عملية إنقاذ على طول سواحل شمال فرنسا، وفق إدارة إقليم القناة وبحر الشمال في بيان، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقالت السلطات البحرية الفرنسية في بيان، إنه تم إنقاذ 30 مهاجرًا صباحًا من قارب بالقرب من دونكيرك، لكن ركابا آخرين على متنه قرروا المضي في رحلتهم وجرى احتجازهم بمجرد وصولهم إلى المياه البريطانية وفق ما ذكرت السلطات هناك.

أضاف البيان أنه في وقت لاحق من اليوم، رصد قارب آخر يعاني من عطل في المحرك، أيضا بالقرب من دونكيرك، حيث تم إنقاذ جميع الركاب على متنه البالغ عددهم 51.

كما انتشلت البحرية الفرنسية 26 شخصا من قارب يعاني من صعوبات بالقرب من كاليه.

وذكر البيان أن القناة منطقة خطيرة خاصة في ذروة الشتاء للقوارب غير المستقرة والمحملة بأكثر من طاقتها.

وبحسب السلطات الفرنسية، لقي ما لا يقل عن 73 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة إلى بريطانيا هذا العام، ما يجعل عام 2024 الأكثر دموية على الإطلاق في عمليات العبور.

وتمكن عشرات آلاف المهاجرين من الوصول إلى بريطانيا، حيث تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات تهريب البشر.

وفي نوفمبر، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة هذه العصابات التي وصفها بأنها تهديد أمني عالمي مماثل للإرهاب.