قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إنه لم يتابع ما أثير عن ظهور المطرب زياد ظاظا بملابس مثيرة على المسرح.

وأكد مصطفى كامل خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل: " الموضوع فيه مخالفة لضوابط وقواعد نقابة الموسيقيين، وأنا ماوصلنيش ده لأني أنا في حالة نفسية سيئة بسبب مرض الفنان الكبير هاني شاكر".

حالة الفنان هاني شاكر الصحية

وتابع مصطفى كامل: "الدكاترة بيتابعوا حالة المطرب الكبير هاني شاكر، وهو في أمس الحاجة للدعاء من جمهوره، والشائعات اللي بتتقال ليس لها أي أساس من الصحة".

كما طالب الفنان مصطفى كامل الجميع بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، لأنها تؤثر سلبا على عائلته.

مصطفى كامل يتحدث عن هاني شاكر

وأشار مصطفى كامل، إلى أن هاني شاكر صديق عمره ورفيق مشوار النجاح منذ 33 عامًا، ويتابع حالته عن كثب، مؤكدًا أنه من أكبر المطربين الذين حققوا نجاحات طوال عمره.

اقرأ أيضا

أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"

قصة شعر جديدة".. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة