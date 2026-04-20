"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"

كتب : منال الجيوشي

10:00 ص 20/04/2026

عفاف مصطفي وعصام يوسف

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن صورة تجمعها بالممثل عصام يوسف، طفل فيلم "تيتو".

تعليق عفاف مصطفى على الصورة

وكتبت الفنانة عفاف مصطفى: "فجأة وأنا في سينما أمريكانا لقيت الشاب القمر ده بيحضني ويقولي ٢٢ سنة ما شفتكيش يا ماما، أنا ابنك رضا في فيلم تيتو".

وتابعت: "أجمل مفاجأة فعلا لأني كنت بتخيله بقى شكله إيه يا ترى، لكن ماكنتش شفته من بعد التصوير .. وأصبح أب كمان يعني أنا بقيت جدة".

أبطال فيلم تيتو

فيلم تيتو عرض عام 2004، بطولة: أحمد السقا، خالد صالح، حنان ترك، عمرو واكد، أشرف مصيلحي، ضياء عبدالخالق، محسن منصور، ومن إخراج طارق العريان.

آخر أعمال عفاف مصطفى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف مصطفى مسلسل "حكاية نرجس"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

مسلسل "حكاية نرجس" بطولة: ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، سماح أنور، أحمد عزمي، بسنت أبو باشا، إلهام وجدي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل.

اقرأ أيضا:

كارولين عزمي جذابة ومايان السيد بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

حدث بالفن | وفاة والد منة شلبي وتفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية

عفاف مصطفى فيلم تيتو أحمد السقا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الاستثمار: طرح بنك القاهرة خلال أشهر.. ونستهدف جمع 14 مليارا من "مصر
أخبار البنوك

وزير الاستثمار: طرح بنك القاهرة خلال أشهر.. ونستهدف جمع 14 مليارا من "مصر
وصول منة شلبي لمسجد الفاروق بالمعادي لتشييع جنازة والدها- صور
زووم

وصول منة شلبي لمسجد الفاروق بالمعادي لتشييع جنازة والدها- صور

مزاملة ميسي وعملاق أوروبا.. 3 وجهات محتملة لمحمد صلاح بعد ليفربول
رياضة عربية وعالمية

مزاملة ميسي وعملاق أوروبا.. 3 وجهات محتملة لمحمد صلاح بعد ليفربول
بالصور.. كريم عبدالعزيز وهالة سرحان في جنازة والد منة شلبي
زووم

بالصور.. كريم عبدالعزيز وهالة سرحان في جنازة والد منة شلبي
النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر
حوادث وقضايا

النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)