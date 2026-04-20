كشفت الفنانة عفاف مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن صورة تجمعها بالممثل عصام يوسف، طفل فيلم "تيتو".

تعليق عفاف مصطفى على الصورة

وكتبت الفنانة عفاف مصطفى: "فجأة وأنا في سينما أمريكانا لقيت الشاب القمر ده بيحضني ويقولي ٢٢ سنة ما شفتكيش يا ماما، أنا ابنك رضا في فيلم تيتو".

وتابعت: "أجمل مفاجأة فعلا لأني كنت بتخيله بقى شكله إيه يا ترى، لكن ماكنتش شفته من بعد التصوير .. وأصبح أب كمان يعني أنا بقيت جدة".

أبطال فيلم تيتو

فيلم تيتو عرض عام 2004، بطولة: أحمد السقا، خالد صالح، حنان ترك، عمرو واكد، أشرف مصيلحي، ضياء عبدالخالق، محسن منصور، ومن إخراج طارق العريان.

آخر أعمال عفاف مصطفى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف مصطفى مسلسل "حكاية نرجس"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

مسلسل "حكاية نرجس" بطولة: ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، سماح أنور، أحمد عزمي، بسنت أبو باشا، إلهام وجدي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل.

