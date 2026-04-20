إعلان

الاستخبارات الروسية تعتقل مواطنة ألمانية بتهم التخطيط لهجوم إرهابي

كتب : د ب أ

10:08 ص 20/04/2026

علم روسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال مواطنة ألمانية للاشتباه في تورطها في التخطيط لعمل إرهابي داخل الأراضي الروسية.

ووفقًا لبيان صادر عن الجهاز، فإن المشتبه بها، من مواليد عام 1969، كانت تخطط لتنفيذ هجوم في مدينة بياتيجورسك بمنطقة ستافروبول شمال القوقاز، بتكليف من جهات استخباراتية أوكرانية.

وأشارت المعلومات إلى أن الهدف من الهجوم كان منشأة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، حيث تم ضبط المرأة بالقرب من الموقع المستهدف.

كما عثرت السلطات على عبوة ناسفة داخل حقيبة كانت بحوزتها، وتم التعامل معها وتفكيكها دون وقوع أضرار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتشهد روسيا منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا سلسلة من الحوادث الأمنية، شملت تفجيرات وهجمات وعمليات اغتيال، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين.

وفي المقابل، يعلن جهاز الأمن الروسي بشكل متكرر إحباط هجمات مماثلة واعتقال مشتبه بهم، يقول إنهم على صلة بأجهزة استخبارات أوكرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا اعتقال هجوم إرهابي أوكرانيا الأمن روسيا وأوكرانيا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

