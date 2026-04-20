قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في المنوفية لمدة ساعتين

كتب : أحمد الباهي

11:42 ص 20/04/2026

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عن ورود إخطار من قطاع الكهرباء بالمحافظة، يفيد بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، لإجراء أعمال صيانة على لوحة توزيع "الإشعتي".

موعد الفصل

يبدأ فصل التيار الكهربائي من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا، يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الخدمة.

المناطق المتأثرة

يشمل انقطاع الكهرباء مناطق: عربة الكنيسة، عزبة القشلاء، عزبة السلخانة، سيدي موسى عربة ناصف، شارع أحمد عرابي، إضافة إلى مركز شرطة منوف وقسم شرطة منوف.

سبب الانقطاع

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بلوحة التوزيع، لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنبيه للمواطنين

ناشدت رئاسة المدينة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة.

فيديو قد يعجبك



لا يتربط بنمط الحياة.. سبب غير تقليدي وراء رفع ضغط الدم لدى الملايين حول
نصائح طبية

لا يتربط بنمط الحياة.. سبب غير تقليدي وراء رفع ضغط الدم لدى الملايين حول
"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال
مصراوى TV

"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال
"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
زووم

"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
وزير الاستثمار: طرح بنك القاهرة خلال أشهر.. ونستهدف جمع 14 مليارا من "مصر
أخبار البنوك

وزير الاستثمار: طرح بنك القاهرة خلال أشهر.. ونستهدف جمع 14 مليارا من "مصر
نجم الأهلي السابق: كعب الزمالك عالي على بيراميدز
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: كعب الزمالك عالي على بيراميدز

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)