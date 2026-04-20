أعلنت رئاسة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عن ورود إخطار من قطاع الكهرباء بالمحافظة، يفيد بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، لإجراء أعمال صيانة على لوحة توزيع "الإشعتي".

موعد الفصل

يبدأ فصل التيار الكهربائي من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا، يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الخدمة.

المناطق المتأثرة

يشمل انقطاع الكهرباء مناطق: عربة الكنيسة، عزبة القشلاء، عزبة السلخانة، سيدي موسى عربة ناصف، شارع أحمد عرابي، إضافة إلى مركز شرطة منوف وقسم شرطة منوف.

سبب الانقطاع

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بلوحة التوزيع، لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنبيه للمواطنين

ناشدت رئاسة المدينة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة.