أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الاثنين، أن طهران "ستتخذ الإجراءات اللازمة" ضد القوات الأمريكية، عقب قيام البحرية الأمريكية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تهديدات بالرد الحاسم

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، أن قوات الحرس كانت "مستعدة للرد بشكل حاسم على القوات الأمريكية الغازية" في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الصارخ".

وأوضحت الوكالة أن القوات الإيرانية واجهت "قيوداً معينة" حالت دون الرد الفوري، مشيرة إلى وجود أفراد من عائلات طاقم السفينة على متنها، وهو ما فرض اعتبارات إنسانية على طبيعة التحرك الإيراني، وأضافت: "بالنظر إلى الظروف الحالية، وبمجرد ضمان سلامة عائلات وطاقم السفينة التي استهدفتها الولايات المتحدة، ستتخذ القوات المسلحة الإيرانية الإجراءات اللازمة ضد الجيش الأمريكي".

احتجاز السفينة يزيد التوتر

وكانت القوات البحرية الأمريكية قد احتجزت، أمس الأحد، سفينة شحن إيرانية أثناء محاولتها عبور الحصار المفروض على مضيق هرمز، في خطوة أدت إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.

وأدى الحادث إلى تراجع طهران عن المشاركة في جولة ثانية من محادثات وقف إطلاق النار، كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، ويزيد من احتمالات التصعيد بين الأطراف المتنازعة.