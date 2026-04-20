

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

مخالفات الملصق الإلكتروني والدراجات النارية

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن سحب 917 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، مع تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت الوزارة استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، إلى جانب إتاحة الخدمة إلكترونيًا لمالكي المركبات من خلال بوابة مرور مصر، بما يسهل إجراءات التقديم وسداد الرسوم.

حملات مرورية لضبط المخالفين

وأوضحت أن العمل بوحدات المرور مستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تركيب الملصق الإلكتروني.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1414 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار الحملات المرورية لضبط المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما دعت قائدي السيارات إلى السير في الحارات المرورية المخصصة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها المرورية لضبط كافة أشكال المخالفات، في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

