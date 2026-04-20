نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنظيم دورات الدمج والتعايش بين طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات والأكاديميات المصرية.

تدريبات بدنية ورمايات ومحاضرات عن حروب الجيل الرابع ضمن برنامج التعايش

بدأت المراسم بعرض الموقف التدريبي للطلبة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل الإعداد والتنفيذ للدورة.

كما تضمنت فترة المعايشة تنفيذ طوابير اللياقة البدنية وطوابير السير وتمارين الدفاع عن النفس، وكذا تنفيذ عدد من الرمايات باستخدام المقلدات، إلى جانب تقديم عدد من المحاضرات التعريفية بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع، فضلًا عن تنظيم مسابقات رياضية في كرة القدم وكرة اليد وسباقات 100 متر والاسكواش وتنس الطاولة.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة، أشار فيها إلى أن الأكاديمية تسخر كافة جهودها لتحقيق التواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة، خاصة مع تعاظم الدور والمسؤولية الواقعة على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، باعتبارهم الدرع والسيف لحماية أمن وسلامة الدولة المصرية.

تكريم المتفوقين والتأكيد على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة والشرطة

من جانبهم، عبّر طلبة أكاديمية الشرطة عن تقديرهم لدور الأكاديمية العسكرية المصرية في تحقيق التقارب مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، بما يسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى أبناء شعب مصر.

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم عدد من الطلبة الأوائل بالدورة، بحضور عدد من قادة وضباط الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب عدد من مسؤولي أكاديمية الشرطة.