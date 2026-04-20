ماذا سيحدث للسفينة الإيرانية التي استولت عليها البحرية الأمريكية؟

كتب : وكالات

10:41 ص 20/04/2026

سفينة حربية إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أطلق النار الأحد، على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، وهي السفينة "إم في توسكا"، التي كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وقام باحتجازها.

وفيما يتعلق بمصير السفينة، قال خبراء في الشؤون البحرية إنه سيتم نقل السفينة "توسكا" إلى مرسى أو ميناء لإجراء الفحص اللازم.

وأضافوا أنه بعد الانتهاء من الفحص وتحديد طبيعة حمولتها، قد تصبح السفينة في نهاية المطاف ملكًا للحكومة الأمريكية باعتبارها "جائزة".

وقالت جينيفر باركر، وهي زميلة غير مقيمة في معهد لوي وضابطة سابقة في البحرية الملكية الأسترالية، في تصريحات لشبكة سي إن إن: "بموجب قوانين الحرب البحرية، يمكنك الاستيلاء على سفينة في هذه الظروف حاولت اختراق الحصار".

ووفقًا لبيانات "مارين ترافيك"، كانت سفينة "توسكا" تتنقل ذهابًا وإيابًا بين مدينة تشوهاي الصينية وموانئ إيرانية مختلفة خلال السنوات الأخيرة، كما تم فرض عقوبات عليها منذ عام 2018.

وأفادت الشركة بأن السفينة كانت "محملة"، لكنها لم تحدد طبيعة حمولتها بشكل دقيق.

وأوضحت باركر أنه في حال قررت واشنطن الاحتفاظ بالسفينة على المدى الطويل، فسيكون عليها المرور عبر محكمة الجوائز، والتي يتعين إنشاؤها للنظر في وضعها القانوني.

من جانبه، قال كارل شوستر، وهو قبطان سابق في البحرية الأمريكية ومحلل مقيم في هاواي، إنه يمكن التعامل مع السفينة على أنها "غنائم حرب"، مثل أي مواد أو معدات يتم الاستيلاء عليها خلال النزاعات المسلحة.

أما بشأن طاقم السفينة، فأشارت باركر إلى أن مصيرهم يعتمد على جنسياتهم، موضحة أنه إذا كان البحارة من جنسيات مثل الهند أو الفلبين، فمن المرجح إنزالهم من السفينة وإعادتهم إلى بلدانهم.

وأضافت أنه في حال كان الطاقم إيرانيًا، فقد يتم احتجازهم، خاصة إذا كان بينهم عناصر مرتبطة بالحرس الثوري، حيث يمكن التعامل معهم كأسرى حرب.

كما لفتت إلى أنه إذا تبين أن السفينة كانت تحمل أسلحة أو ذخائر، فمن المرجح أن يتم احتجاز الطاقم في إطار التحقيقات.

وكانت شبكة سي إن إن قد طلبت تعليقًا من القيادة المركزية الأمريكية بشأن جنسية الطاقم ووضع السفينة، دون صدور رد حتى الآن.

