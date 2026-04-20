أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حادثة تدنيس رمز مسيحي في جنوب لبنان، واصفًا إياها بأنها "أمر خطير ومخزٍ"، في تعليق نشره عبر منصة "إكس"، يوم الاثنين.

تحقيق عسكري بعد تداول صورة مثيرة للجدل

جاءت تصريحات ساعر عقب إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر جنديًا إسرائيليًا وهو يضرب رأس تمثال للسيد المسيح باستخدام مطرقة أو فأس.

وبحسب المعطيات، التُقطت الصورة في قرية دبل ذات الغالبية المسيحية في جنوب لبنان، حيث بدا التمثال متكئًا على الصليب ومنفصلًا عنه، فيما يظهر الجندي وهو يلحق به أضرارًا واضحة.

عمل مخزي من إسرائيل

وفي منشوره شدد ساعر على أن هذا العمل المخزي يتعارض تمامًا مع قيم دولة الاحتلال، زاعمًا أن إسرائيل "دولة تحترم مختلف الأديان ورموزها المقدسة، وتدعم التسامح والاحترام بين الأديان"، وتابع: "نعتذر عن هذا الحادث ولكل مسيحي شعر بالإهانة".