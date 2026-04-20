إعلان

صورة لجندي إسرائيلي يعتدي على تمثال المسيح بلبنان تثير الغضب وإسرائيل تعتذر

كتب : محمد جعفر

10:45 ص 20/04/2026 تعديل في 11:03 ص

إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حادثة تدنيس رمز مسيحي في جنوب لبنان، واصفًا إياها بأنها "أمر خطير ومخزٍ"، في تعليق نشره عبر منصة "إكس"، يوم الاثنين.

تحقيق عسكري بعد تداول صورة مثيرة للجدل

جاءت تصريحات ساعر عقب إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر جنديًا إسرائيليًا وهو يضرب رأس تمثال للسيد المسيح باستخدام مطرقة أو فأس.

وبحسب المعطيات، التُقطت الصورة في قرية دبل ذات الغالبية المسيحية في جنوب لبنان، حيث بدا التمثال متكئًا على الصليب ومنفصلًا عنه، فيما يظهر الجندي وهو يلحق به أضرارًا واضحة.

عمل مخزي من إسرائيل

وفي منشوره شدد ساعر على أن هذا العمل المخزي يتعارض تمامًا مع قيم دولة الاحتلال، زاعمًا أن إسرائيل "دولة تحترم مختلف الأديان ورموزها المقدسة، وتدعم التسامح والاحترام بين الأديان"، وتابع: "نعتذر عن هذا الحادث ولكل مسيحي شعر بالإهانة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدعون ساعر تدنيس تمثال المسيح جنوب لبنان اعتذار إسرائيل للمسيحيين الجيش الإسرائيلي إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

