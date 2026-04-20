انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب : آية محمد

11:27 ص 20/04/2026

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.05 جنيه للشراء، و14.09جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 134.91 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و137.33 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الريال القطري: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.05 جنيه للشراء، و73.13 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 165.42 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و169.05 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

