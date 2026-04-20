أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي

كتب : أسماء البتاكوشي

10:43 ص 20/04/2026 تعديل في 10:48 ص

وزارة الخارجية المصرية

بدأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج متابعة واقعة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، عقب إخطار القنصلية العامة في دبي من شرطة الإمارة بوفاته داخل أحد الفنادق.

وكلّف وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، البعثة القنصلية في دبي بإجراء اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية في الإمارات، للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على تسريع نقل الجثمان إلى مصر.

وتواصل الوزارة تنسيقها مع أسرة المتوفى ومحاميها، حيث من المقرر استقبال زوجته وعدد من أفراد عائلته في مقر الوزارة، للانتهاء من الإجراءات القنصلية اللازمة، مع تقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت الخارجية استمرار متابعتها للملف بشكل كامل، حتى الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بالواقعة ونقل الجثمان إلى أرض الوطن.

الخارجية وفاة مصري دبي إجراءات قنصلية نقل الجثمان ضياء العوضي

فيديو قد يعجبك



مصطفى كامل: حالتي النفسية سيئة بسبب مرض هاني شاكر
زووم

مصطفى كامل: حالتي النفسية سيئة بسبب مرض هاني شاكر

"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
زووم

"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
لا يتربط بنمط الحياة.. سبب غير تقليدي وراء رفع ضغط الدم لدى الملايين حول
نصائح طبية

لا يتربط بنمط الحياة.. سبب غير تقليدي وراء رفع ضغط الدم لدى الملايين حول
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)