أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي

بدأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج متابعة واقعة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، عقب إخطار القنصلية العامة في دبي من شرطة الإمارة بوفاته داخل أحد الفنادق.

وكلّف وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، البعثة القنصلية في دبي بإجراء اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية في الإمارات، للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على تسريع نقل الجثمان إلى مصر.

وتواصل الوزارة تنسيقها مع أسرة المتوفى ومحاميها، حيث من المقرر استقبال زوجته وعدد من أفراد عائلته في مقر الوزارة، للانتهاء من الإجراءات القنصلية اللازمة، مع تقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت الخارجية استمرار متابعتها للملف بشكل كامل، حتى الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بالواقعة ونقل الجثمان إلى أرض الوطن.