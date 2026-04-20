تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان جنوب لبنان

كتب : محمد جعفر

10:54 ص 20/04/2026

الجيش الإسرائيلي

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً "عاجلاً" لسكان جنوب لبنان يوم الاثنين، موجهاً إياهم بعدم الانتقال جنوب خط من القرى أو الاقتراب من نهر الليطاني، مشيراً إلى مخاطر أمنية.

كما طلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، من السكان عدم العودة إلى عشرات القرى القريبة من الحدود.

نهر الليطاني.. نقطة محورية في الصراع

يُعد نهر الليطاني أحد أبرز النقاط الاستراتيجية في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، إذ يبعد بضعة كيلومترات عن الحدود، وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة ليلية استهدفت قاذفة صواريخ "محمّلة وجاهزة للإطلاق" في منطقة قلاوي جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن العملية جاءت "لمنع تهديد مباشر لمجتمعات شمال إسرائيل".

"إجراء عاجل".. نهاد أبوالقمصان لمجدي الجلاد: غير متفائلة بتعديلات قانون
"إجراء عاجل".. نهاد أبوالقمصان لمجدي الجلاد: غير متفائلة بتعديلات قانون
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بتعرية فتاة في منزل مهجور بالقليوبية
مدبولي يتابع تأمين احتياجات السوق وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة
"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
لا يتربط بنمط الحياة.. سبب غير تقليدي وراء رفع ضغط الدم لدى الملايين حول

