أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً "عاجلاً" لسكان جنوب لبنان يوم الاثنين، موجهاً إياهم بعدم الانتقال جنوب خط من القرى أو الاقتراب من نهر الليطاني، مشيراً إلى مخاطر أمنية.

كما طلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، من السكان عدم العودة إلى عشرات القرى القريبة من الحدود.

نهر الليطاني.. نقطة محورية في الصراع

يُعد نهر الليطاني أحد أبرز النقاط الاستراتيجية في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، إذ يبعد بضعة كيلومترات عن الحدود، وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة ليلية استهدفت قاذفة صواريخ "محمّلة وجاهزة للإطلاق" في منطقة قلاوي جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن العملية جاءت "لمنع تهديد مباشر لمجتمعات شمال إسرائيل".