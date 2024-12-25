اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 54 حالة

صنعاء - (د ب أ)

أعلن مسؤول صحي يمني، اليوم الأربعاء، ارتفاع وفيات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إلى 54 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام في مكتب الصحة بمحافظة تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السلطات الصحية رصدت 54 حالة وفاة بمرض الكوليرا في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن السلطات الصحية رصدت أيضا تسعة آلاف و577 إصابة بالكوليرا، منها ألف و50 حالة مؤكدة بالفحص المخبري.

وحول انتشار مرض حمى الضنك، أفاد المسؤول الصحي بأنه تم رصد ثلاثة آلاف و 795 حالة في المحافظة منذ بداية العام الجاري حتى اليوم، دون تسجيل وفيات.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية ، وفق تقارير أممية.