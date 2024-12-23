اليونيسيف: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

وكالات

قالت المتحدثة باسم اليونيسيف في غزة، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وأضافت المتحدثة أن أطفال غزة يعانون من صدمات نفسية بسبب الأوضاع في القطاع، مشيرة إلى أن تقييم المنظمة قبل اندلاع الحرب الحالية رصد حاجة نصف أطفال غزة لدعم نفسي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا على غزة خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.