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بوتين يتوعد كييف بالرد على الهجوم بمسيرات على قازان

04:06 م الأحد 22 ديسمبر 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، كييف بالرد على الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف مدينة قازان الروسية على نهر الفولجا أمس السبت.

وقال بوتين، خلال مؤتمر عبر الفيديو بثه التليفزيون الروسي، اليوم الأحد، إن "كل من يحاول تدمير شيء في بلادنا، سيواجه دمارا مضاعفا على أراضيه وسيندم على ما حاول القيام به في بلدنا".

وقصفت ست طائرات مسيرة أوكرانية، صباح أمس السبت، مبان سكنية في قازان فيما قصفت طائرة سابعة منشأة صناعية.

ولم تذكر تقارير رسمية وقوع إصابات جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء تحطم زجاج النوافذ.

وتقع قازان على بعد أكثر من ألف كيلومتر من الحدود الأوكرانية. ورغم أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن شن الهجوم، فإنه يعتبر ردا على هجوم صاروخي شنته روسيا ضد كييف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طائرات مسيرة مسيرة أوكرانية
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