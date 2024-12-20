قصف إسرائيلي على أطراف بلدة حلتا في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قصف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، أطراف بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وأطلقت القوات الإسرائيلية ظهر اليوم نيران أسلحتها الرشاشة على الأودية الواقعة بين قبريخا في وادي السلوقي وقرب بلدة الغندورية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وانسحبت القوات الإسرائيلية قبل ظهر اليوم من بلدة بني حيان في جنوب لبنان باتجاه بلدة مركبا الجنوبية، بعد دخولها يوم الأربعاء الماضي، وقيامها بعمليات تجريف وتفجير وهدم جدران منازل وطرق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.





