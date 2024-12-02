روسيا تسيطر على أجزاء كبيرة من كوراخوف شرق أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

ذكرت تقارير متسقة من مراقبين عسكريين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية سيطرت على أجزاء كبيرة من مدينة كوراخوف بشرق أوكرانيا في منطقة دونيتسك.

ووصفت مدونة "ديب ستيت" العسكرية الأوكرانية الجزء الشرقي من المدينة بأنه محتل من قبل القوات الروسية، فيما ذكرت مدونة "ريبار" العسكرية الروسية أن هناك قتالا دائرا في وسط المدينة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن نحو 650 من سكان المدينة لا يزالون صامدين في المدينة بحلول نهاية نوفمبر الماضي.

وتقع كوراخوف على بعد نحو 40 كيلومترا شرق مدينة دونيتسك. وبلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو 18 ألف نسمة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف أن روسيا شنت 48 هجوما على كوراخوف والمستوطنات المحيطة بها أمس الأحد فقط.

وتقدمت القوات الروسية نحو وسط المدينة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع سقوطها.