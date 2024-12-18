إسرائيليون يعبرون الحدود مع لبنان وينصبون خيام (فيديو)

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيليون عبروا الخط الأزرق إلى جنوب لبنان ونصبوا خيامًا عند بلدة مارون الراس، طلبًا للاستيطان.

اذاعة جيش الإحـ ـتلال:



إسرائيليون يجتازون الحدود مع لبنان ويقيمون خياما هناك للمطالبة بالاستيـ ـطان pic.twitter.com/JZSnhV3QAE — ٍñäþīlä fäḑễl (@NabilaFadel6060) December 18, 2024

وقالت الإذاعة، إن التحقيق جارٍ في حادث عبور الإسرائيليون للحدود مع لبنان، واصفة الحادث بـ"الخطير".

‼️🚨الاعلام العبري: مستوطنون إسرائيليون يجتازون الحدود مع لبنان ويقيمون خياما هناك للمطالبة بالاستيطان . pic.twitter.com/WzV6QQZhoP — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 18, 2024

والخط الأزرق هو خط مؤقت يبلغ طوله 120 كيلومترًا، حددته منظمة الأمم المتحدة بغرض التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000.

وتوجد 13 نقطة تستولي عليها إسرائيل، ويتحفظ عليها لبنان ويعتبرها أراضي لبنانية محتلة، فضلًا عن خروقات أخرى دائمة تستولي بها تل أبيب على مناطق خارج نقاط الخط الأزرق الموثقة رسميًا من قِبل الأمم المتحدة.