لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إسرائيليون يعبرون الحدود مع لبنان وينصبون خيام (فيديو)

11:57 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيليون عبروا الخط الأزرق إلى جنوب لبنان ونصبوا خيامًا عند بلدة مارون الراس، طلبًا للاستيطان.

وقالت الإذاعة، إن التحقيق جارٍ في حادث عبور الإسرائيليون للحدود مع لبنان، واصفة الحادث بـ"الخطير".

والخط الأزرق هو خط مؤقت يبلغ طوله 120 كيلومترًا، حددته منظمة الأمم المتحدة بغرض التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000.

وتوجد 13 نقطة تستولي عليها إسرائيل، ويتحفظ عليها لبنان ويعتبرها أراضي لبنانية محتلة، فضلًا عن خروقات أخرى دائمة تستولي بها تل أبيب على مناطق خارج نقاط الخط الأزرق الموثقة رسميًا من قِبل الأمم المتحدة.

الجيش الإسرائيلي لبنان الاستيطان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان