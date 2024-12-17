صحيفة عبرية: سيتم تنفيذ خطة الجنرالات بعد انتهاء عملية جباليا بغزة

وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشرع في تنفيذ خطة الجنرالات بعد انتهاء عمليته في جباليا.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل ستقوم بالتطهير المنهجي لمناطق واسعة في شمال قطاع غزة لمنع عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يُبقي الجيش الإسرائيلي الثلث العلوي أقصى شمال قطاع غزة منطقة مهجورة، وأكدت الصحيفة أن الجيش يهدف إلى منع سكان غزة من العودة إلى منازلهم في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا التي تطل على مستوطنات إسرائيلية.

وخطة الجنرالات هى خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش جيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات الجيش لذلك سميت بخطة الجنرالات.

وُضعت الخطة في سبتمبر 2024، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرًا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية لتجويع من تبقى من المدنيين.