الدفاع المدني: أكثر من 50 شهيدا خلال 24 ساعة

وكالات

صرح الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال استهدف خلال 24 ساعة أربع مدارس تأوي نازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا.

وأكد الناطق أن الاحتلال يلاحق النازحين من مدرسة إلى أخرى بالقصف والقتل، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة لتدخل المنظمات الحقوقية لمتابعة استخدام الاحتلال لأسلحة خطيرة تُحدث تشوهات واضحة في جثامين الشهداء.

وأشار إلى أن آلاف المصابين استشهدوا نتيجة نقص إمكانيات الدفاع المدني والفرق الطبية، محذرًا من أن العديد من الجرحى يواجهون مصيرًا مشابهًا بسبب العجز في توفير الرعاية الطبية اللازمة.