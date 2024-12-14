برلمان كوريا الجنوبية يقرر عزل الرئيس يون

وكالات

صوت برلمان كوريا الجنوبية اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وتكميم أفواه البرلمانيين في الثالث من ديسمبر الجاري.

وأقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) قرار العزل بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، وستعلق صلاحيات يون الرئاسية وواجباته بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية.

ولدى المحكمة 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيد إليه سلطاته. وإذا تم عزله من منصبه سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة، حتى إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يوما.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد لإعلانه الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج، ورغم ذلك لم يبد أي استعداد للاستقالة.

وتعهد في خطاب ألقاه أول أمس الخميس بأنه "سيقاتل حتى النهاية"، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضروريا للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.