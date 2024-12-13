بلينكن يؤكد من بغداد دعم واشنطن لحكومة مدنية بسوريا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال بينهما، أن الحكومة التي ستنتج عن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تلتزم بتعهدات حقوقية واضحة.

وشدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة لعملية سياسية بقيادة سورية، تهدف إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.