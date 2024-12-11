بعد الإطاحة بالأسد.. ضغط في الكونجرس لتخفيف العقوبات على سوريا

وكالات

بعد تغيير الوضع السياسي في سوريا والإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، ظهرت أصوات في الكونجرس الأمريكي تطالب الحكومة بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وأظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن عضوين في الكونجرس حثا مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار.

ووقع نائب جمهوري وآخر ديمقراطي على الرسالة الموجهة، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وآخر سابق، بأن واشنطن تدرس رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.

وأشار المسؤولان إلى أن الإدارة تبحث رفع التصنيف قريبًا، ولفت أحدهم إلى أن "المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى"، فيما قال المسؤول السابق إن "المناقشات تهدف إلى إنشاء طريق للعالم من أجل التواصل مع الحكومة الجديدة في دمشق".

ومن جهته، قال وزير بريطاني، إن "المملكة المتحدة قد تعيد النظر في تصنيفها لهيئة تحرير الشام منظمة محظورة".

وتأتي التحركات الغربية بعدما سيطرت "هيئة تحرير الشام" على العاصمة السورية دمشق، وأطاحت بالنظام السوري برئاسة الأسد، في 8 ديسمبر الجاري.