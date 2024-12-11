نتنياهو: نعمل على تفكيك "محور الشر الإيراني"

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل توجه ضربات قوية لأعدائها وتكبدهم أثمانًا باهظة".

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب تعمل على تفكيك "محور الشر الإيراني"، على حد وصفه.

وفي مؤتمر صحفي، أشار نتنياهو إلى أن "اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، كان بمثابة نقطة مفصلية في الجهود الإسرائيلية لتفكيك المحور الإيراني.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل لن تنسحب أبدًا من الجولان السوري المحتل، معتبرًا أنه جزء لا ينفصل عن الاحتلال، وأن السيطرة على الجولان تبقى أساسية وضرورية لضمان أمن وسيادة الكيان.