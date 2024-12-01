الجيش السوري يشن هجمات مضادة لوقف تقدم الفصائل المسلحة

بيروت - (أ ب)

أرسل الجيش السوري تعزيزات إلى شمال غرب البلاد وشن غارات جوية على مدينة كبيرة اليوم الأحد، في محاولة لدفع الفصائل المسلحة التي سيطرت على أكبر مدينة سورية، حلب، في هجوم مفاجئ خلال الأيام الماضية.

وشنّت الفصائل، بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" الجهادية، حملتهم يوم الأربعاء بهجوم مزدوج على حلب والمناطق الريفية حول إدلب، قبل التحرك نحو محافظة حماة المجاورة.

وأنشأ الجيش السوري اليوم الأحد "خطا دفاعيا قويا" في شمالي حماة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، في محاولة لإبطاء تقدم الفصائل، وفي الوقت نفسه، شنت الطائرات الحربية غارات على مدينتي إدلب وحلب، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل، وفقًا لمجموعة تعمل في المناطق الخاضعة للمعارضة.

وأثار تصاعد القتال احتمال إعادة فتح جبهة عنيفة ومزعزعة للاستقرار أخرى في الشرق الأوسط في وقت يشتبك فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مع حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وهي صراعات تهدد بشكل متكرر بتوسيع الحرب الإقليمية، كما يهدد هذا بإدخال روسيا وتركيا، وكل منهما مع مصالحها الخاصة لحمايتها في سوريا، في قتال مباشر عنيف ضد بعضهما البعض.

وأعلنت الفصائل المسلحة عن هجومها يوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مما أثار بعض الأمل في أن التوترات في المنطقة قد تهدأ.