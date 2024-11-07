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واشنطن تعبر عن قلقها من إقالة جالانت وعدم وجود علاقات مع خليفته كاتس

08:08 م الخميس 07 نوفمبر 2024

يسرائيل كاتس

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في إدارة بايدن تأكيده على القلق الأمريكي من إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث وصفه بالشريك الموثوق في حروب غزة ولبنان والتوترات مع إيران.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ليس لها أي علاقات مع خليفة جالانت، وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس، وأعرب عن قلقه من أن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا في الفترة القادمة.

وأكد المسؤول أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى التعامل معها في الأشهر المقبلة.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، صرح بأنَّه ورئيس الأركان اتفقا على أنه لا توجد أي اعتبارات أمنية تبرر بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، مؤكدًا عدم أهمية البقاء هناك من الناحية الأمنية أو السياسية، على خلاف رأي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يرى ضرورة البقاء لدوافع سياسية.

وأوضح جالانت أن إسرائيل قد حققت جميع "الإنجازات الكبرى" في غزة، وليس هناك أي مبرر للاستمرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدافع الحقيقي وراء البقاء قد يكون الرغبة في الاستمرار هناك بدون ضرورة.

وفي سياق آخر، دعا جالانت إلى ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة، حيث أشار إلى أن الظروف الأمنية أصبحت ملائمة لذلك.

وفي الوقت نفسه، تستمر احتجاجات أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، إذ أغلقوا طريقًا رئيسيًا في تل أبيب للضغط على الحكومة للموافقة على صفقة التبادل، بينما أشارت مصادر إلى أن نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب من أجل إعادة الأسرى.

بايدن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت واشنطن محور فيلادلفيا يسرائيل كاتس
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