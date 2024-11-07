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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلجورود

10:07 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

أنظمة الدفاع الجوي الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 14 طائرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

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