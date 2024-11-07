إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم أهدافا لحزب الله قرب مطار بيروت

القاهرة- مصراوي

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم الليلة الماضية أهدافا لحزب الله قرب مطار بيروت وألحق به أضرارا طفيفة.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان 3002 شهيدًا و13 ألفا و492 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.