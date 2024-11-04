وزير الخارجية ونظيره السوداني يؤكدان محورية قضية المياه لبلديهما

القاهرة- مصراوي

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن مصر ستظل تقف بجوار السودان في ظل الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي اليوم مع على يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان المكلف الجديد، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية.

وأكد عبد العاطي على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية ومثمناً على ما تربطه العلاقة بين البلدين من روابط تاريخية عميقة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.

ووفق البيان، استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكدا على محورية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، وعكس الاتصال تطابق كامل في الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.