إعلان

وزير الخارجية ونظيره السوداني يؤكدان محورية قضية المياه لبلديهما

05:07 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

بدر عبد العاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن مصر ستظل تقف بجوار السودان في ظل الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي اليوم مع على يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان المكلف الجديد، وفق بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية.

وأكد عبد العاطي على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية ومثمناً على ما تربطه العلاقة بين البلدين من روابط تاريخية عميقة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.

ووفق البيان، استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكدا على محورية قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، وعكس الاتصال تطابق كامل في الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

بدر عبد العاطي السودان يوسف أحمد الشريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول أممي يحذر من تأثير قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مصرفيون لمصراوي: المركزي يسمح للبنوك بتمويل السلع غير الأساسية واتجاه لرفع القيود نهائيا
بعد أزمة هند عبدالحليم.. تحذير رسمي من حقن التخسيس: تستخدم لهذه الحالة فقط