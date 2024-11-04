وكالة الأنباء اللبنانية: إسرائيل هجرت أكثر من 70 % من سكان مدينة بعلبك

وكالات

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن إسرائيل هجرت أكثر من 70 % من سكان مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن حزب الله في بيانات أصدرها في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أنه استهدف فجرا قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي وعددا من المستوطنات شمال إسرائيل.

وقال حزب الله في بياناته اليوم، إنه استهدف فجر اليوم مستوطنات "اييليت هشاحر" و"شاعل" و"حتسور" و"دلتون" بصليات صاروخية.

كما أعلن في بيان آخر، أنه استهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية.