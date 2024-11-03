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"لأنهم أكلوا غداءنا".. ترامب: الألمان لم يحبونني

10:37 م الأحد 03 نوفمبر 2024

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واشنطن - (د ب أ)

تحدث الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب عن علاقته الصعبة مع ألمانيا خلال ظهوره في إحدى فعاليات حملته الانتخابية اليوم الأحد.

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة خلال توقف في ليتيتز بولاية بنسلفانيا: "إنهم لم يحبوني، ولدي تراث هناك".

وينحدر أسلاف والد ترامب من قرية كالشتاد في ولاية راينلاند بالاتينات جنوب غرب ألمانيا.

وأشار إلى أن الألمان أحبوا سلفه في البيت الأبيض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وقال ترامب "هل تعرفون السبب؟ لأنهم تناولوا غداءنا"، في إشارة إلى اعتقاده بأن ألمانيا نجحت على حساب الولايات المتحدة.

ثم تحدث ترامب عن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قائلا "إنهم لم يحبوني لأنني قلت إنه يتعين عليكم أن تدفعوا.. يجب أن تدفعي.. قلت لأنجيلا.. أنجيلا، أنت لم تدفعي".

ويفترض أن ترامب كان يشير إلى إنفاق ألمانيا الدفاعي في ضوء التزاماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية أنجيلا ميركل الولايات المتحدة ألمانيا
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