جيش الاحتلال يطالب سكان بعلبك ودورس بالجنوب اللبناني بإخلاء منازلهم

(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء إلى عدد من سكان المناطق في الجنوب اللبناني.

وطالبت الأوامر سكان منطقتي، بعلبك ودورس، بالإخلاء في صدد توجه الجيش الإسرائيلي باستهداف تلك المناطق.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وتابع أدرعي "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وذلك خلال الساعات الأربع المقبلة".