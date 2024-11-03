إعلان

جيش الاحتلال يطالب سكان بعلبك ودورس بالجنوب اللبناني بإخلاء منازلهم

12:17 م الأحد 03 نوفمبر 2024

أفيخاي أدرعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء إلى عدد من سكان المناطق في الجنوب اللبناني.

وطالبت الأوامر سكان منطقتي، بعلبك ودورس، بالإخلاء في صدد توجه الجيش الإسرائيلي باستهداف تلك المناطق.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وتابع أدرعي "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وذلك خلال الساعات الأربع المقبلة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: إسرائيل تضيف 200 ملجأ وتبدأ تحصين مستوطنات على حدود لبنان

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: 3 مدن تتعرض لأمطار غزيرة
سعر الصرف ودعم البنزين.. 5 ملفات على طاولة مفاوضات مصر وصندوق النقد اليوم