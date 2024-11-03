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جيش الاحتلال يزعم استهداف قياديين في حزب الله اللبناني

11:54 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال ما أسماها "عناصر مركزية" في حزب الله اللبناني، خلال استهداف تم توجيه إلى منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الفرقة 91 وسلاح الجو هاجموا منطقة الخيام، واستهدفوا قائد مجمع الخيام في حزب الله فاروق أمين العشي.

وأضاف أدرعي أن القيادي كان مسؤولا عن تنفيذ الكثير من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من الصواريخ المضادة للدروع نحو بلدة أصبع الجليل عامةً والمطلة خاصة.

وتابع أدرعي، أنه تم استهداف قائد سرية في قوة الرضوان في مجمع الخيام يوسف أحمد نون، والذي كان مسؤولا عن تنفيذ عمليات إطلاق قذائف نحو بلدات الجليل ونحو القوات المناورة في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حزب الله اللبناني منطقة الخيام
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