الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع كبير في تخصيب اليورانيوم

(د ب أ)

كشفت طهران عن خططها لتوسيع منشآتها النووية بالتفصيل قبل اجتماع بين دبلوماسيين إيرانيين وأوروبيين في جنيف اليوم الجمعة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن إيران أبلغتها عن خططها لتركيب عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية لتخصيب اليورانيوم، وكذلك أيضا تشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها بالفعل.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات، اليوم الجمعة في سويسرا، بين ممثلين رفيعي المستوى من إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حول البرنامج النووي الإيراني.

وتقول إيران إنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، ومع ذلك، فإنها تنتج يورانيوم عالي التخصيب يمكن تحويله إلى مادة صالحة لصنع أسلحة نووية بقليل من الجهد.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أجهزة الطرد المركزي التي سيتم بناؤها وتنشيطها بشكل إضافي تشمل أيضا أجهزة قوية بشكل خاص.

وكانت طهران قد أعلنت بالفعل عن خططها النووية الأخيرة بعد أن طرحت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة قرارا ينتقد إيران للتصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورغم هذه الإشارات النووية من طهران، فإن المحادثات في جنيف تهدف إلى المساهمة في خفض التصعيد، بحسب تصريحات صادرة من إيران وأوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن التركيز في المحادثات ينصب على المسألة النووية وإعادة العلاقات الثنائية والصراع في الشرق الأوسط.