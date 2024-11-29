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بدء التصويت لانتخاب الحكومة المقبلة في أيرلندا

10:33 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

بدء التصويت لانتخاب الحكومة المقبلة في أيرلندا

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دبلن- (د ب أ)

فتحت مراكز الاقتراع في أيرلندا أبوابها اليوم الجمعة للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجرى لاختيار الحكومة المقبلة في البلاد، بعد أن هيمنت على حملات الدعاية الانتخابية قضايا الإسكان والهجرة.

وبدأت عملية التصويت في السابعة صباحا (0700 بتوقيت جرينيتش)، حيث يتوجه 8 ,3 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار 174 مشرعا في مجلس النواب.

ويرجح المحللون أن تسفر الانتخابات عن تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبي فين جايل وفيانا فايل من تيار يمين الوسط، ولكن مازالت هناك كثير من المتغيرات.

أيرلندا الانتخابات البرلمانية
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