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بوتين يهدد: سنستخدم كل وسائل التدمير إذا أصبحت أوكرانيا نووية

05:50 م الخميس 28 نوفمبر 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(مصراوي)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستستخدم كل وسائل التدمير، في حال أصبحت أوكرانيا قوة نووية.

وقال بوتين، إن موسكو سترد بلا رحمة على أي عدوان يستهدف أراضيها، ملوحًا باستخدام صاروخ "أوريشنك" ضد العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعرب الرئيس الروسي، عن استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة، قائلًا إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يمتلك من الخبرة والذكاء ما يكفي للحوار وإيجاد الحلول.

وتابع بوتين، أن إدارة بالرئيس جو بايدن تحاول خلق صعاب لترامب مع روسيا قبيل تولي منصبه بشكل رسمي.

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