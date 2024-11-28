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الأونروا: 75 ألفًا يواجهون ظروفًا متدهورة للبقاء على قيد الحياة بشمال غزة

03:24 م الخميس 28 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأنه لا يزال هناك نحو 75 ألف شخص يعيشون في شمال قطاع غزة المحاصر.

ووفقا لتقديراتها، كتبت الأونروا في منشور لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنهم "يواجهون ظروفا متدهورة للبقاء على قيد الحياة، منذ أكثر من 50 يوما".

وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل منذ أسابيع إلى مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، بسبب القتال العنيف.

وذكرت أن الأمم المتحدة حاولت منذ السادس من أكتوبر، الوصول إلى هذه المناطق 91 مرة لتقديم المساعدات هناك، إلا أنه "قد تم رفض 82 من هذه المحاولات، تماما، بينما تم إعاقة إتمام 9 منها".

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتم حاليا التحقق من صحة هذه التقارير.


جيش الاحتلال الإسرائيلي الأونروا تل أبيب غزة
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