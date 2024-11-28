أوكرانيا.. انقطاع الكهرباء بجميع أنحاء البلاد بعد هجوم روسي واسع

كييف - (أ ب)

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت، اليوم الخميس، هجوما هائلا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مع تزايد المخاوف بشأن نوايا موسكو لتدمير قدرة توليد الطاقة في البلاد قبل حلول فصل الشتاء.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "تتواصل الهجمات على منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأفاد الوزير الأوكراني بانقطاع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت تقارير بوقوع انفجارات في كييف وخاركيف وريفني وخميلنيتسكي ولوتسك والعديد من المدن الأخرى في وسط وغرب أوكرانيا.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، في منشور عبر تطبيق تليجرام، إن روسيا قامت بتخزين صواريخ لضرب البنية التحتية الأوكرانية وشن حرب ضد المدنيين خلال موسم البرد.

وأضاف يرماك إن الروس "تلقوا مساعدات من حلفائهم المجانين، بما في ذلك من كوريا الشمالية".

ووقعت إحدى الهجمات في منطقة فولين شمالي البلاد.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة فولين، إيفان رودنيتسكي، إن إمدادات الطاقة هناك محدودة.





