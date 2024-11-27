وزير الخارجية الإيراني: حزب الله حطم مرة أخرى أسطورة إسرائيل التي لا تقهر

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء إنه رغم الدعم العسكري والمالي الأمريكي" اضطر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوسل لوقف إطلاق النار بعد خسائره الفادحة في جنوب لبنان.

وأشار عراقجي إلى أن حزب الله اللبناني حطم مرة أخرى أسطورة إسرائيل التي لا تقهر وحان الوقت لتقبل بالهزيمة في غزة أيضا، لافتا إلى أن نتنياهو سلب مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل جرائم الحرب التي ارتكبها.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 130 جنديا وضابطا وإصابة أكثر من 1250 من قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء عمليات المقاومة، مؤكدا أن المقاومة تمكنت من تحقيق النصر على العدو الواهم الذي لم يستطع النيل من عزيمتها ولا كسر إرادتها.

وقال حزب الله إن عدد عمليّات المُقاومة منذ انطلاق وطوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، بلغ أكثر من 4637 عملية خلال 417 يوما بمعدل 11 عملية يوميا.

وشدد حزب الله على أن مقاتليه سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته موضحا أنه يتابع تحركات وانسحابات قوّات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما خلف الحدود وستبقى أيدي مقاتليه على الزناد دفاعا عن سيادة لبنان.

وأضاف حزب الله "نعاهدكم بإكمال طريق المقاومة والاستمرار في الوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين".