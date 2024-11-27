أول تعليق لحزب الله على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

(وكالات)

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني محمود قماطي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت، إن حزب الله "حقق انتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة، والعدو الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهدافه".



وأضاف قماطي: "صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدو الإسرائيلي، وأفشل العدوان على الشرق الأوسط أيضًا"، موضحًا أن: "ما جرى اليوم هو انتصار للأمن القومي العربي".



ووجه رئيس المجلس السياسي لحزب الله تحية لبيئة المقاومة اللبنانية التي صمدت وصبرت وكانت وفية ومضحية، مدينًا بـ الوفاء لهذه البيئة.



وأكد قماطي أن الحزب سيتابع موضوع الأسرى، كما موضوع إعادة الإعمار، مضيفًا: "أقول للرأي العام اللبناني إنه عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه ويصل إلى نقطة الاستعصاء العسكري فهذا هو الانتصار".



وتابع: "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي يشكران المقاومة اللبنانية وقادتها، ونقول اليوم إننا لن نترك فلسطين وهي قضيتنا الأساسية".



وأشار قماطي إلى أن "الفضل في هذا الانتصار يعود إلى التفاوض الصلب للمفاوض السياسي اللبناني، وفي مقدمته رئيس مجلس النواب نبيه بري".



ووفقًا للتوقيت المحلي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين نتيجة إسناد الحزب لجبهة القتال في قطاع غزة.



وتم الاتفاق المذكور بوساطة أمريكية، قدمت فيها واشنطن مقترحًا ينص على مدة 60 يومًا لإنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام، في عملية سماها حزب الله "معركة أولي البأس"، وسمتها إسرائيل "عملية السهام الشمالية".