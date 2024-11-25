سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيًا على وقف إطلاق النار في لبنان

(مصراوي)



نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، مشيرة، إلى أنه سيتم نقلها للحكومة اللبنانية.

وأضافت "سي إن إن" بحسب المصادر المطلعة، أن المحادثات تبدو متجهة بشكل إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.