لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيًا على وقف إطلاق النار في لبنان

02:44 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)


نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، مشيرة، إلى أنه سيتم نقلها للحكومة اللبنانية.

وأضافت "سي إن إن" بحسب المصادر المطلعة، أن المحادثات تبدو متجهة بشكل إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله لبنان إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئاسة الحزب الاشتراكي تختار شولتس مجددا للترشح لمنصب المستشار الألماني

إعلان

إعلان

حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟