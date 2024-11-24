إعلام عبري: سقوط إصابات في قصف 30 صاروخا على تل أبيب

القاهرة- مصراوي

أصيب نحو 6 أشخاص في تل أبيب نتيجة صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني اليوم الأحد. حسبما كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم رصد نحو 30 صاروخا عبرت الأراضي اللبنانية واستهدفت حيفا ونهاريا وبلدات أخرى في المنطقة، مضيفا أنه تم اعتراض بعضها وتم الكشف عن تحطمها.

في الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء، إيلي بن، إنه ورد تقرير أولي عن إصابة خمسة بجروح طفيفة ومتوسطة متأثرين بجروحهم في بيتح تكفا، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة.

ونقلا عن وسائل إعلام عبرية، فقد وردت تقارير أولية عن إصابة مباشرة لمنازل في حيفا ونهاريا، في أعقاب تسلسل وابل الصواريخ من لبنان.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أنه "وردت عدة بلاغات حول وجود دخان في عدة مواقع في المدينة، ويعمل الآن رجال الإطفاء من محطة حيفا على الاستجابة للحوادث المختلفة".