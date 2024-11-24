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الأردن يُعلن إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الشرقية

10:46 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

إحباط محاولة تسلل في الأردن

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عمان - (د ب أ)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الأحد، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخص قادم من الأراضي السورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد.

وبين المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".

الأردن إحباط محاولة تسلل القوات المسلحة الأردنية
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